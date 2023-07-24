В Уфе водителю экскаватора понадобилась помощь спасателей

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
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Updated Сегодня, 03:46
Сообщается, что инцидент произошел днем ранее, 23 июля, по адресу ул. Карла Маркса 63/1 к. 2. Находившийся там экскаватор при выполнении работ по сносу здания опрокинулся, вследствие чего управлявший им водитель был зажат в кабине и получил различные травмы.
К месту происшествия отправились спасатели УГЗ Уфы и пожарные МЧС. На момент прибытия сотрудников экстренных служб пострадавший уже не нуждался в деблокации. Его транспортировали до кареты скорой помощи, позднее мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.
— Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.