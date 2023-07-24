В Уфе водителю экскаватора понадобилась помощь спасателей

Сообщается, что инцидент произошел днем ранее, 23 июля, по адресу ул. Карла Маркса 63/1 к. 2. Находившийся там экскаватор при выполнении работ по сносу здания опрокинулся, вследствие чего управлявший им водитель был зажат в кабине и получил различные травмы.