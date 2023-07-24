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В Уфе водителю экскаватора понадобилась помощь спасателей

24 июля 2023, 03:27
Фото: 1MI

В Уфе при сносе старого здания опрокинулся экскаватор: водителя госпитализировали

Водителя с места происшествия доставили в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба УГЗ г. Уфы

Сообщается, что инцидент произошел днем ранее, 23 июля, по адресу ул. Карла Маркса 63/1 к. 2. Находившийся там экскаватор при выполнении работ по сносу здания опрокинулся, вследствие чего управлявший им водитель был зажат в кабине и получил различные травмы.

К месту происшествия отправились спасатели УГЗ Уфы и пожарные МЧС. На момент прибытия сотрудников экстренных служб пострадавший уже не нуждался в деблокации. Его транспортировали до кареты скорой помощи, позднее мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.

— Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Общество#Происшествия#Город#Стройка#Скорая помощь
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