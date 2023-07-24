В Уфе появится цветок за 6,11 млн рублей

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
В саду Аксакова в Уфе осенью текущего года должны будут появиться несколько новых скульптурных групп. Как сообщал ранее Mkset, территорию сада власти намерены украсить обновленным «Аленьким цветочком» и семью статуями птиц — образов, появившихся на страницах произведения Сергей Аксакова. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета.
На сайте госзакупок ранее была опубликована информация о том, что поставкой арт-объектов будет заниматься ООО «Альбит». Примечательно, что компания стала единственным участником аукциона. Стоимость контракта составила 6,11 млн рублей.
Помимо этого в парке появится скульптурная группа «Детство», состоящая из фигур пяти человек и собаки, выполненных из патинированной бронзы. Поставку арт-объекта, чья стоимость составила 10,72 млн рублей, также должна будет обеспечить ООО «Альбит».
Напомним, что сад имени Аксакова в Уфе был закрыт на реконструкцию в апреле этого года. Власти намерены разделить территорию сада на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки.