В Уфе появится цветок за 6,11 млн рублей

В саду Аксакова в Уфе осенью текущего года должны будут появиться несколько новых скульптурных групп. Как сообщал ранее Mkset, территорию сада власти намерены украсить обновленным «Аленьким цветочком» и семью статуями птиц — образов, появившихся на страницах произведения Сергей Аксакова. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета.