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В Уфе появится цветок за 6,11 млн рублей

24 июля 2023, 10:58
Фото: mkset.ru

В саду Аксакова в Уфе установят скульптуры за 17 млн рублей

Поставку арт-объектов осуществит ООО «Альбит», сообщается на сайте госзакупок

В саду Аксакова в Уфе осенью текущего года должны будут появиться несколько новых скульптурных групп. Как сообщал ранее Mkset, территорию сада власти намерены украсить обновленным «Аленьким цветочком» и семью статуями птиц — образов, появившихся на страницах произведения Сергей Аксакова. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета.

На сайте госзакупок ранее была опубликована информация о том, что поставкой арт-объектов будет заниматься ООО «Альбит». Примечательно, что компания стала единственным участником аукциона. Стоимость контракта составила 6,11 млн рублей.

Помимо этого в парке появится скульптурная группа «Детство», состоящая из фигур пяти человек и собаки, выполненных из патинированной бронзы. Поставку арт-объекта, чья стоимость составила 10,72 млн рублей, также должна будет обеспечить ООО «Альбит».

Напомним, что сад имени Аксакова в Уфе был закрыт на реконструкцию в апреле этого года. Власти намерены разделить территорию сада на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Культура#Общество#Парки и скверы
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