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В Уфе почти завершили работы на одном Затонском мосту и готовятся к ремонту другого

24 июля 2023, 16:14
Фото: 1MI

В Уфе капитально отремонтируют старый Затонский мост через Белую 1971 года постройки

О ходе работ на новом мосту и о планах на старый рассказали в пресс-службе мэрии Уфы 24 июля.

Город в окружении рек требует особого внимания к мостам и власти активно занимаются как их строительством, там и ремонтом. Известно, что в Уфе уже положили новый асфальт на километровом участке моста через реку Белую и в скором времени на новом асфальте появится разметка из термопластика.

Однако еще один Затонский мост, построенный еще в 1971 году, также требует ремонта, но уже капитального и власти столицы уже с подрядчиками не только разработали проект капремонта, но и уже получили положительное заключение государственной экспертизы.

Более чем 50-летнему строению предстоит полная замена пролетных строений моста с сохранением схемы сооружения, усиление и изменение конструкции тел части существующих опор моста. Отметим, что это не единственный в городе капитальный ремонт моста, так уже 31 июля начнется капитальный ремонт шакшинского моста.

Напомним, помимо идущего ремонта на Затонском мосту на этой неделе на Затонском шоссе несколько дней и на разные отрезки времени будут перекрывать Затонское шоссе. Подробнее о датах и о времени ограничений читайте здесь.

Известно когда завершится ремонт на Затонском мосту в Уфе и почему он затянулся
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#Уфа#Город#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Автомобиль#Пробки#Мост#Ирина Деревянчук
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