В Уфе почти завершили работы на одном Затонском мосту и готовятся к ремонту другого

Город в окружении рек требует особого внимания к мостам и власти активно занимаются как их строительством, там и ремонтом. Известно, что в Уфе уже положили новый асфальт на километровом участке моста через реку Белую и в скором времени на новом асфальте появится разметка из термопластика.