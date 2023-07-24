В Уфе почти завершили работы на одном Затонском мосту и готовятся к ремонту другого

Posted Вчера, 16:14
Published Вчера, 16:14
Modified Вчера, 16:17
Updated Вчера, 16:17
Город в окружении рек требует особого внимания к мостам и власти активно занимаются как их строительством, там и ремонтом. Известно, что в Уфе уже положили новый асфальт на километровом участке моста через реку Белую и в скором времени на новом асфальте появится разметка из термопластика.
Однако еще один Затонский мост, построенный еще в 1971 году, также требует ремонта, но уже капитального и власти столицы уже с подрядчиками не только разработали проект капремонта, но и уже получили положительное заключение государственной экспертизы.
Более чем 50-летнему строению предстоит полная замена пролетных строений моста с сохранением схемы сооружения, усиление и изменение конструкции тел части существующих опор моста. Отметим, что это не единственный в городе капитальный ремонт моста, так уже 31 июля начнется капитальный ремонт шакшинского моста.
Напомним, помимо идущего ремонта на Затонском мосту на этой неделе на Затонском шоссе несколько дней и на разные отрезки времени будут перекрывать Затонское шоссе. Подробнее о датах и о времени ограничений читайте здесь.