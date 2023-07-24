В Уфе изменится схема движения общественного транспорта

Так, 27 июля с 16.00 до 19.00 и 29 июля с 8.00 до 13.00 для проезда будет недоступен участок ул. Пушкина — между ул. Цюрупы и Ленина, а также часть ул. Советской — от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции.