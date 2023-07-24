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В Уфе изменится схема движения общественного транспорта

24 июля 2023, 10:13
Фото: 1MI

В Уфе на два дня перекроют движение по улицам в центре города

Изменения связаны с выпускными мероприятиями специалистов органов внутренних дел, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса

В ближайшие дни в Уфе пройдут торжественные церемонии, посвященные выпуску специалистов МВД. В связи с мероприятиями в центре города временно ограничат движение по ряду улиц.

Так, 27 июля с 16.00 до 19.00 и 29 июля с 8.00 до 13.00 для проезда будет недоступен участок ул. Пушкина — между ул. Цюрупы и Ленина, а также часть ул. Советской — от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции.

В пресс-службе городской администрации также информируют, что в указанный период времени изменится схема движения общественного транспорта.

Схема движения общественного транспорта в дни проведения праздничных мероприятия выглядит следующим образомСхема движения общественного транспорта в дни проведения праздничных мероприятия выглядит следующим образом
Схема движения общественного транспорта в дни проведения праздничных мероприятия выглядит следующим образом
Фото: Минтранс РБ// Telegram

Напомним, в Уфе на этой неделе также будет ограничен проезд по Затонскому шоссе. В течение нескольких дней там пройдут Летние сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт».

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Дороги#Транспорт#Мвд#Общественный транспорт#Пробки#Город
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