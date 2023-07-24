В Уфе изменится схема движения общественного транспорта

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В ближайшие дни в Уфе пройдут торжественные церемонии, посвященные выпуску специалистов МВД. В связи с мероприятиями в центре города временно ограничат движение по ряду улиц.
Так, 27 июля с 16.00 до 19.00 и 29 июля с 8.00 до 13.00 для проезда будет недоступен участок ул. Пушкина — между ул. Цюрупы и Ленина, а также часть ул. Советской — от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции.
В пресс-службе городской администрации также информируют, что в указанный период времени изменится схема движения общественного транспорта.
Напомним, в Уфе на этой неделе также будет ограничен проезд по Затонскому шоссе. В течение нескольких дней там пройдут Летние сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт».