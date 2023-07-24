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Published Сегодня, 11:37

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В Башкирии проезд на автобусе станет бесплатным, но не для всех

24 июля 2023, 11:37
Фото: mkset.ru

Дети участников СВО из Башкирии смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Соответствующие изменения в принятое ранее постановление внесло правительство республики, сообщается на официальном портале правовой информации

Дети участников СВО смогут бесплатно ездить на общественном транспорте до конца 2024 года. Это касается учеников 1-11 классов, средних специальных и высших учебных заведений в возрасте до 23 лет. Подчеркивается, что студенты должны проходить обучение в очной форме.

Сообщается, что бесплатный проезд в данном случае будет обеспечиваться по социальной транспортной карте.

Напомним, ранее сегодня вице-премьер правительства РБ Лира Истигамова сообщила, что участники СВО будут наделены правом передачи положенной им путевки в санаторий членам семей или же разделить ее с ними для совместного отдыха.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Общественный транспорт#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО#Город#Общество
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