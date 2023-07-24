В Башкирии проезд на автобусе станет бесплатным, но не для всех

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Дети участников СВО смогут бесплатно ездить на общественном транспорте до конца 2024 года. Это касается учеников 1-11 классов, средних специальных и высших учебных заведений в возрасте до 23 лет. Подчеркивается, что студенты должны проходить обучение в очной форме.
Сообщается, что бесплатный проезд в данном случае будет обеспечиваться по социальной транспортной карте.
Напомним, ранее сегодня вице-премьер правительства РБ Лира Истигамова сообщила, что участники СВО будут наделены правом передачи положенной им путевки в санаторий членам семей или же разделить ее с ними для совместного отдыха.