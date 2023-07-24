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Уголовное дело завели в отношении сотрудников психлечебницы в Башкирии

24 июля 2023, 08:35
Фото: 1MI

Сотрудников психоневрологического диспансера в Башкирии подозревают в мошенничестве

Двое сотрудников учреждения необоснованно получили более 430 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры

Так, ведомством было установлено, что в течение нескольких месяцев, в период с октября 2020 по август 2021 года, не имевший на то законных оснований бухгалтер Верхнетроицкого психоневрологического интерната перечисляла на свою банковскую карту денежные суммы сверх начисленной зарплаты. Женщина делала это ежемесячно.

Одновременно с этим работавший в том же учреждении специалист по кадрам незаконно изготовил приказы о премировании и совмещении должностей. Таким, образом злоумышленники обогатились на сумму более чем 430 тысяч рублей.

В связи с этим межрайонная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Коррупция
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