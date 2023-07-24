Уголовное дело завели в отношении сотрудников психлечебницы в Башкирии

Так, ведомством было установлено, что в течение нескольких месяцев, в период с октября 2020 по август 2021 года, не имевший на то законных оснований бухгалтер Верхнетроицкого психоневрологического интерната перечисляла на свою банковскую карту денежные суммы сверх начисленной зарплаты. Женщина делала это ежемесячно.