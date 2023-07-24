Уголовное дело завели в отношении сотрудников психлечебницы в Башкирии

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Так, ведомством было установлено, что в течение нескольких месяцев, в период с октября 2020 по август 2021 года, не имевший на то законных оснований бухгалтер Верхнетроицкого психоневрологического интерната перечисляла на свою банковскую карту денежные суммы сверх начисленной зарплаты. Женщина делала это ежемесячно.
Одновременно с этим работавший в том же учреждении специалист по кадрам незаконно изготовил приказы о премировании и совмещении должностей. Таким, образом злоумышленники обогатились на сумму более чем 430 тысяч рублей.
В связи с этим межрайонная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».