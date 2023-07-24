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Published Вчера, 16:43

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Три женщины погибли при пожаре в бревенчатом доме в Уфе

24 июля 2023, 16:43
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В Уфе при тушении горящего бревенчатого дома обнаружили тела трех женщин

О страшной находке при тушении пожара рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии 24 июля.

Вечер понедельника в Уфе обернулся трагедией. Пожарные прибыли на тушение бревенчатого частного дома по улице биологической, он горел по всей площади. В процессе тушения спасатели обнаружили в доме тела трех женщин, более конкретной информации о них пока нет, также не указан и возраст погибших.

Пожар в доме на улице Биологическая удалось локализовать, а открытое горение потушить. Причины пожара еще предстоит установить, на месте помимо дознавателя МЧС работает и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Новости Уфы#18+#Уфа#Происшествия
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