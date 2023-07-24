Три женщины погибли при пожаре в бревенчатом доме в Уфе

Вечер понедельника в Уфе обернулся трагедией. Пожарные прибыли на тушение бревенчатого частного дома по улице биологической, он горел по всей площади. В процессе тушения спасатели обнаружили в доме тела трех женщин, более конкретной информации о них пока нет, также не указан и возраст погибших.