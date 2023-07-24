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Стало известно состояние 18-летнего парня, который выпал с 9 этажа в Уфе и уснул

24 июля 2023, 13:42
Фото: 1MI

В Минздраве раскрыли состояние уфимца, который случайно выпал с 9 этажа и выжил

Мужчина находится в отделении нейрохирургии 13 больницы, сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии 24 июля.

18-летний счастливчик, который в Уфе в ходе вечеринки в Черниковке выпал из окна квартиры и уснул после приземления, находится в больнице. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии ГКБ № 13, к счастью состояние молодого человека стабильно, его состояние медики оценивают как среднетяжелое. Характер травм не раскрывается.

Напомним, инцидент на одной из вечеринок в Черниковке, где невероятно везучий парень упал с балкона 9-этажа и мало того, что выжил, так еще и уснул после падения, произошел в ночь с пятницы на субботу 22 июля.

Парня раздавившего собой автомобиль увидел проезжавший мимо таксист и разбудил его, после чего парень решил продолжить веселье. Однако его друзья сочли, что ему нужна помощь медиков и вызвали бригаду.скорой помощи. также странным происшествием занимаются и правоохранители, полиция проводит проверку.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Уфы#18+
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