Стало известно состояние 18-летнего парня, который выпал с 9 этажа в Уфе и уснул

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
18-летний счастливчик, который в Уфе в ходе вечеринки в Черниковке выпал из окна квартиры и уснул после приземления, находится в больнице. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии ГКБ № 13, к счастью состояние молодого человека стабильно, его состояние медики оценивают как среднетяжелое. Характер травм не раскрывается.
Напомним, инцидент на одной из вечеринок в Черниковке, где невероятно везучий парень упал с балкона 9-этажа и мало того, что выжил, так еще и уснул после падения, произошел в ночь с пятницы на субботу 22 июля.
Парня раздавившего собой автомобиль увидел проезжавший мимо таксист и разбудил его, после чего парень решил продолжить веселье. Однако его друзья сочли, что ему нужна помощь медиков и вызвали бригаду.скорой помощи. также странным происшествием занимаются и правоохранители, полиция проводит проверку.