Смерть от парома в Уфе, новая волна аномальной жары и мошенники из психбольницы

И целый блок о перекрытиях дорог в Уфе. Почти все они долгосрочные. Так 30 июля в воскресенье в Уфе до конца года закроют проспект Салавата Юлаева, разумеется не весь, а только участок протяженностью 1,3 км. Где он расположен читайте здесь. Также в Уфе участок улицы Авроры закрыли для проезда с сегодняшнего дня и до 20 сентября. Закрыто движение будет на участке от перекрестка улицы Рабкоров/Авроры до торца дома № 25 по улице Авроры. И еще одна новость, в которой сразу две стороны медали. Один Затонский мост в Уфе сдали раньше срока, а второй скоро начнут ремонтировать и причем капитально.