Смерть от парома в Уфе, новая волна аномальной жары и мошенники из психбольницы

Posted Вчера, 17:00
Published Вчера, 17:00
Modified Вчера, 17:03
Updated Вчера, 17:03
Выходные в Уфе завершились трагедией там, где ждать ее не принято. На паромной переправе женщина по неизвестным причинам спрыгнула на землю не доехав до берега и была раздавлена плавсредством. Врачи пытались реанимировать пострадавшую, но к сожалению она почти сразу скончалась на месте от полученных травм. По некоторым данным с недобравшегося до берега парома перед женщиной спрыгивали и мужчины, однако они приземлились уже на берегу, а у погибшей столь же удачно спрыгнуть не вышло.
В конце июля в Уфе дневная температура воздуха составит до +33 градусов Цельсия. Это конечно же аномальная температура, однако для уфимцев, 10 и 11 июля переживших дневную температуру 40 градусов, она уже не кажется столь критичной. Жаркая погода ожидается в воскресенье и понедельник, 30 и 31 июля. Помимо этого ожидаются небольшие осадки, а еще грозы и дожди.
В одной из психиатрических больниц Башкирии сотрудники существенно увеличили свой доход, а сверху «заработали» еще и уголовное дело. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, бухгалтер Верхнетроицкого психоневрологического интерната ежемесячно перечисляла на свою банковскую карту денежные суммы сверх начисленной зарплаты. Не отставала от коллеги и специалист по кадрам, который незаконно изготовил приказы о премировании и совмещении должностей.
И целый блок о перекрытиях дорог в Уфе. Почти все они долгосрочные. Так 30 июля в воскресенье в Уфе до конца года закроют проспект Салавата Юлаева, разумеется не весь, а только участок протяженностью 1,3 км. Где он расположен читайте здесь. Также в Уфе участок улицы Авроры закрыли для проезда с сегодняшнего дня и до 20 сентября. Закрыто движение будет на участке от перекрестка улицы Рабкоров/Авроры до торца дома № 25 по улице Авроры. И еще одна новость, в которой сразу две стороны медали. Один Затонский мост в Уфе сдали раньше срока, а второй скоро начнут ремонтировать и причем капитально.