Сладкие комплименты и дегустация: рассказываем о неочевидном с рынка на окраине Уфы

Posted 24 июля, 11:25
Published 24 июля, 11:25
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Колхозный рынок в Уфе считается одним из самых первых продуктовых точек еще с момента, когда Черниковка была отдельным городом. Славился он не только своей масштабностью, но и разнообразием ассортимента. Сейчас Колхозный рынок сложно назвать просто базаром — он вмещает в себя и открытые точки, и целые павильоны с продуктами, вещами и техникой.
Чтобы попасть на самую историческую часть рынка, нужно приехать на остановку «ТЦ Меркурий» — прямо слева от здания видны открытые точки, которые и напоминают любой продуктовый рынок из «нулевых». Тут сразу же встречают шумные продавцы, аппетитные и яркие овощи и фрукты, которые не терпится попробовать. Потеряться на рынке невозможно — всё понятно и просто. Даже если человек приехал сюда первый раз, он сразу поймет, куда ему идти и где искать интересующий товар.
Несмотря на то, что в наше время очень популярно заказывать продукты онлайн, на рынке очень много людей даже в будний день — порой сложно пройти между точками, что говорит о том, что Колхозный рынок пользуется своей популярностью до сих пор. В основном на рынок приходят люди более зрелого возраста, по некоторым сразу видно, что идут они в конкретную точку к уже знакомому продавцу — такие люди, как правило, закупаются не в первый раз.
Различных овощей и фруктов тут полно — на вкус и цвет, на вид выглядят аппетитно, а продавцы даже дают попробовать свой товар.
Сами торговцы оказались очень приветливыми, с большим желанием зазывают купить сочные фрукты именно на их точке — на комплименты не скупы и с радостью могут поддержать любой разговор. Плохое настроение на Колхозном рынке сразу станет хорошим — продавцы с ног до головы осыпают комплиментами.
К сожалению, не на всех прилавках можно расплатиться банковскими картами — у покупателей просят наличку или перевести деньги по номеру телефона, а это не всегда удобно и доступно.
Из неудобств также можно выделить парковку машин — она расположена в самом ТЦ «Меркурий», но никак не рядом с самим рынком, так что нести тяжелые пакеты фруктов и овощей придется далековато и долго. Как вариант — ненадолго оставить авто в ближайшем дворе.
Что касается цен: если сравнивать с Затонским рынком, то можно с уверенностью сказать, что цены на Колхозном такие же. Например, килограмм нектаринов здесь можно купить за 80-100 рублей, черешня стоит дороже 180-200 рублей, а килограмм слив или апельсинов можно приобрести за 70 -130 рублей. На вопрос, откуда привезены овощи и фрукты, продавцы чаще всего отвечают, что завозят их с Ташкента, Таджикистана и в целом из стран СНГ.
Если говорить про минусы, то стоит обратить внимание на то, что рынок не такой просторный — вы легко можете столкнуться плечом с навстречу идущим человеком, от этого становится не очень комфортно.
Кроме овощей и фруктов на рынке можно приобрести одежду и горячую выпечку. Прямо в начале рынка расположено небольшое кафе, где вы можете не только перекусить, но и отдохнуть после покупок.
В целом Колхозный рынок оставляет у современного уфимца приятное впечатление — по нему не устаешь ходить и выбирать покупки.
Ранее Mkset рассказывал, как сейчас живут еще два рынка — Затонский и «Юрматы» в Инорсе.