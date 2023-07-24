Россиянам рассказал о самых распространенных видах подделок на рынке стройматериалов

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Такой информацией поделился с NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он уточнил, что поступление на рынок товара низкого качества зависит от продавца и от сезона.
В высокий сезон происходит массовая продажа некачественных смесей и жидкостей. При покупке сложно оценить их качество — все проявляется после использования таких товаров. В результате штукатурка и стяжка быстро сыплются, а металлические профили могут ломаться от обычного прикосновения.
Васильев привел пример, в каких случаях покупатель может столкнуться с недобросовестностью продавца. Так, мастера могут продавать замки для дверей, позиционируя их как брендовые. Они пользуются тем, что клиент желает установить дверной комплект под ключ и не ездить самостоятельно в магазин. В результате мастер устанавливает подделку, которая через месяц ломается.
Так же могут поступать и сантехники, которые предлагают купить и них дешевый поддельный кран или лейку для душа по цене, которая завышена в несколько раз.