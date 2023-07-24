Россиянам рассказал о самых распространенных видах подделок на рынке стройматериалов

Васильев привел пример, в каких случаях покупатель может столкнуться с недобросовестностью продавца. Так, мастера могут продавать замки для дверей, позиционируя их как брендовые. Они пользуются тем, что клиент желает установить дверной комплект под ключ и не ездить самостоятельно в магазин. В результате мастер устанавливает подделку, которая через месяц ломается.