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Придавил насмерть: женщина в Уфе скончалась на берегу реки

24 июля 2023, 05:25
Фото: 1MI

В Уфе паром насмерть придавил женщину

Инцидент произошел днем ранее, 24 июля, на паромной переправе «Трамплин», сообщает пресс-службе Управления гражданской защиты г. Уфы

По предварительной информации, паром, на котором находилась женщина, двигался со стороны садов к противоположному берегу. В момент, когда плавсредство готовилось причаливать, женщина по неизвестным причинам спрыгнула на землю. В результате следовавший по инерции паром прижал её к берегу.

На место происшествия отправились медики и спасатели УГЗ Уфы. В течение получаса пострадавшую пытались реанимировать, но безуспешно. Женщина скончалась. Предположительно, на борт плавательного средства она поднялась, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Происшествия#Водоемы#Город
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