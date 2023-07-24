Придавил насмерть: женщина в Уфе скончалась на берегу реки

По предварительной информации, паром, на котором находилась женщина, двигался со стороны садов к противоположному берегу. В момент, когда плавсредство готовилось причаливать, женщина по неизвестным причинам спрыгнула на землю. В результате следовавший по инерции паром прижал её к берегу.