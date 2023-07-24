Пермская ЦБК работает над укреплением отношений с китайскими компаниями

Китай является лидером в сфере целлюлозно-бумажной промышленности, а также главным потребителем этой продукции. Сотрудничество Китая и ПЦБК началось в конце 2021 года. С этого времени уже несколько железнодорожных составов тарного картона, произведенного на пермском предприятии, были отправлены в КНР. Эту продукцию китайские компании используют для выпуска гофроупаковки, в которой экспортируют по всему миру свои товары, в том числе на российский рынок. За 2022 году объемы экспорта продукции ПЦБК в Поднебесную увеличились в 3,5 раза.