Пермская ЦБК работает над укреплением отношений с китайскими компаниями

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Председатель совета директоров Пермской ЦБК Александр Бойченко и генеральный директор «Юнь Чоу» Шэн Личжун обсудили общие проекты и долгосрочные планы по развитию партнерских отношений, пишет properm.ru.
«В настоящее время в Китае выпускается 120 млн тонн бумаги и картона в год, но даже это не покрывает потребности страны. С китайским партнёром у нас взаимовыгодное сотрудничество. ПЦБК поставляет в КНР свою продукцию, а оттуда мы закупаем необходимое для развития нашего производства оборудование», — сказал Александр Бойченко.
Председатель совета директоров ПЦБК также напомнил, что российским предприятиям нужно реализовывать за рубеж «все, что продается» в целях привлечения в страну капитала. Такой призыв прозвучал в рамках Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне 2023 года.
Китай является лидером в сфере целлюлозно-бумажной промышленности, а также главным потребителем этой продукции. Сотрудничество Китая и ПЦБК началось в конце 2021 года. С этого времени уже несколько железнодорожных составов тарного картона, произведенного на пермском предприятии, были отправлены в КНР. Эту продукцию китайские компании используют для выпуска гофроупаковки, в которой экспортируют по всему миру свои товары, в том числе на российский рынок. За 2022 году объемы экспорта продукции ПЦБК в Поднебесную увеличились в 3,5 раза.
В ходе рабочего визита представители китайской компании посетили производственную площадку Пермской ЦБК и обсудили детали реализации совместных проектов, направленных на техническое развитие производства и поставку оборудования. Ранее представители «Юнь Чоу» ознакомились с организацией лесного хозяйства Пермской ЦБК, посетили арендованные лесные участки на территории Добрянского и Чусовского лесничеств.
Китайские партнеры ранее уже посещали производство ПЦБК. Это было в ноябре 2022-го, а в марте этого года специалисты ПЦБК совершили ответную рабочую поездку в КНР.