mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Изображение материала

На этой неделе в Уфе до конца года закроют проспект Салавата Юлаева

24 июля 2023, 14:02
Фото: 1MI

В Уфе с 30 июля и до конца текущего года перекроют участок проспекта Салавата Юлаева

Причина — реконструкция улицы им. Города Галле, уточнили в мэрии Уфы 24 июля.

Очередное долгосрочное перекрытие, которое на этот раз будет размещаться на основной магистрали города, ждет уфимцев. Уже на этой неделе, в воскресенье 30 июля участок протяженностью 1300 метров по крайней правой полосе проспекта, а именно от транспортной развязки в створе реконструируемой улицы Галле в сторону улицы Сагита Агиша.

Этот участок будет закрыт для движения автомобилей до конца текущего года. Жителей и гостей города власти просят учитывать очередные ограничения при планировании поездок и приносят извинения за возможные неудобства.

В Уфе временно перекроют дороги на Советской площади
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе с понедельника и до конца лета перекроют улицу Архитектора Рехмукова
#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Пробки#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Власти Башкирии озвучили новую меру поддержки участников СВО и членов их семей
Сегодня, 07:58
Уголовное дело завели в отношении сотрудников психлечебницы в Башкирии
Сегодня, 08:35
Сладкие комплименты и дегустация: рассказываем о неочевидном с рынка на окраине Уфы
20 июля, 11:25
Песок, водоросли и острова суши: что происходит с главной рекой Башкирии Белой
21 июля, 08:30
В Башкирии проезд на автобусе станет бесплатным, но не для всех
Сегодня, 11:37
«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке
20 июля, 12:47