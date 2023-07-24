На этой неделе в Уфе до конца года закроют проспект Салавата Юлаева

Очередное долгосрочное перекрытие, которое на этот раз будет размещаться на основной магистрали города, ждет уфимцев. Уже на этой неделе, в воскресенье 30 июля участок протяженностью 1300 метров по крайней правой полосе проспекта, а именно от транспортной развязки в створе реконструируемой улицы Галле в сторону улицы Сагита Агиша.