Московское «Динамо» одобрило переход Арсена Захаряна в «Лацио» за €10 млн

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Согласно информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Динамо» получит за трансфер игрока €10 млн и еще €4 млн в виде бонусов. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €15 млн, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Арсен Захарян, ярко ворвавшийся во взрослый футбол, дебютировал за «Динамо» в 2020 году и стал одним из ключевых игроков команды. Он также представлял сборную России и провел семь матчей за национальную команду. За время выступления за «Динамо» Захарян сыграл 84 матча, в которых забил 17 голов и отдал 24 результативные передачи в чемпионате и Кубке России.