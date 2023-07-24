Московское «Динамо» одобрило переход Арсена Захаряна в «Лацио» за €10 млн

Арсен Захарян, ярко ворвавшийся во взрослый футбол, дебютировал за «Динамо» в 2020 году и стал одним из ключевых игроков команды. Он также представлял сборную России и провел семь матчей за национальную команду. За время выступления за «Динамо» Захарян сыграл 84 матча, в которых забил 17 голов и отдал 24 результативные передачи в чемпионате и Кубке России.