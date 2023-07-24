КМСП: Малый и средний бизнес привлек около 98 млрд под «зонтичные» поручительства

«Зонтичные» поручительства — это механизм, который помогает предпринимателям привлекать средства в свой бизнес. Причем позволяет делать это даже тем, кому без этой меры поддержки банки никогда бы не предоставили финансирование. При удобстве и простоте оформления поручительств — их можно получить в одном окне банка вместе с кредитом — они дают предпринимателям возможность соответствовать высоким требованиям банков к предоставлению залога при кредитовании», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Об этом сообщает ria.ru.