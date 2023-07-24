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КМСП: Малый и средний бизнес привлек около 98 млрд под «зонтичные» поручительства

24 июля 2023, 10:12
В январе — июле 2023 года малый и средний бизнес привлек 97,42 миллиарда рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Получателями господдержки стали более 8,6 тысячи компаний, из которых 55% — это микропредприятия, 38% — малые и семь процентов — средний бизнес.

«Зонтичные» поручительства — это механизм, который помогает предпринимателям привлекать средства в свой бизнес. Причем позволяет делать это даже тем, кому без этой меры поддержки банки никогда бы не предоставили финансирование. При удобстве и простоте оформления поручительств — их можно получить в одном окне банка вместе с кредитом — они дают предпринимателям возможность соответствовать высоким требованиям банков к предоставлению залога при кредитовании», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Об этом сообщает ria.ru.

В тройке регионов — лидеров по объемам выданных под «зонтичные» поручительства кредитов оказались Москва (более 20 млрд рублей), Санкт-Петербург (7,89 млрд) и Воронежская область (2,496 млрд рублей). За ними идут Алтайский край (1,854 млрд) и Иркутская область (1,233 млрд рублей).

По словам Александра Исаевича, в первом полугодии текущего года активнее других сфер средства под «зонтичные» поручительства привлекали гостиничный бизнес, общепит и компании, совершающие операции с недвижимостью. В этих сферах прирост составил 1,734 миллиарда, 854 и 410 миллионов рублей соответственно. Также хорошая динамика наблюдается в научно-технической деятельности (358 млн рублей), в здравоохранении и социальной сфере (346 млн рублей).

Для предоставления кредитных средств МСБ с помощью «зонтичного» механизма в третьем квартале 2023 года Корпорация МСП в июле направила банкам-партнерам 43 миллиарда рублей. Это больше на 43%, чем во втором квартале этого года. Таким образом, через 23 банка-партнера КМСП малый и средний бизнес сможет привлечь до 86 миллиардов рублей кредитов на свое развитие.

Напомним: механизм «зонтичных» поручительств был создан по распоряжению главы государства. Он реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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