Из Италии в колонию: бизнесмена из Уфы приговорили к 8 годам тюрьмы после экстрадиции

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Октябрьский райсуд Уфы вынес обвинительный приговор бизнесмену Андрею Смышляеву из Уфы по статье мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Его взяли под стражу в зале суда и ближайшие 8 лет он проведет в российской колонии, а также оплатит штраф в 950 тысяч рублей.
Суд установил, что гендиректор ООО «Русшина-Тюмень» ввел руководство ООО «Нокиан Шина» в заблуждение и сообщил, что за полученную продукцию расплатиться ООО не может, хотя и имеет с последней дистрибьюторское соглашение и договор купли-продажи.
После того, как прозвучало «денег нет», они были выведены Смышляевым со счетов компании и объекты недвижимости ООО «Русшина — Тюмень» и завладел имуществом ООО «Нокиан Шина».
Затем последовали несколько финансовых операций, после проведения которых имущества ООО «Русшина-Тюмень» стало недостаточно для удовлетворения требований кредитора в сумме основного долга в 1,2 млрд рублей. Происходили указанные события в период с 2014 до 2015 года.
Однако Смышляев уехал в Италию, где и скрывался от правоохранителей, ведь дома его объявили в международный розыск и заочно избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2019 году бизнесмена задержали в итальянском городе Комо и по запросу Генпрокуратуры РФ Смышляева компетентные органы Италии выдали РФ в его 2021 году.