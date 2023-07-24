Из Италии в колонию: бизнесмена из Уфы приговорили к 8 годам тюрьмы после экстрадиции

Однако Смышляев уехал в Италию, где и скрывался от правоохранителей, ведь дома его объявили в международный розыск и заочно избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2019 году бизнесмена задержали в итальянском городе Комо и по запросу Генпрокуратуры РФ Смышляева компетентные органы Италии выдали РФ в его 2021 году.