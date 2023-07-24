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Из Италии в колонию: бизнесмена из Уфы приговорили к 8 годам тюрьмы после экстрадиции

24 июля 2023, 15:02
Фото: 1MI

Бизнесмена из Уфы экстрадировали из Италии и приговорили к 8 годам тюрьмы в Башкирии

О вынесенном приговоре гендиректору шинной компании рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии 24 июля.

Октябрьский райсуд Уфы вынес обвинительный приговор бизнесмену Андрею Смышляеву из Уфы по статье мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Его взяли под стражу в зале суда и ближайшие 8 лет он проведет в российской колонии, а также оплатит штраф в 950 тысяч рублей.

Суд установил, что гендиректор ООО «Русшина-Тюмень» ввел руководство ООО «Нокиан Шина» в заблуждение и сообщил, что за полученную продукцию расплатиться ООО не может, хотя и имеет с последней дистрибьюторское соглашение и договор купли-продажи.

После того, как прозвучало «денег нет», они были выведены Смышляевым со счетов компании и объекты недвижимости ООО «Русшина — Тюмень» и завладел имуществом ООО «Нокиан Шина».

Затем последовали несколько финансовых операций, после проведения которых имущества ООО «Русшина-Тюмень» стало недостаточно для удовлетворения требований кредитора в сумме основного долга в 1,2 млрд рублей. Происходили указанные события в период с 2014 до 2015 года.

Однако Смышляев уехал в Италию, где и скрывался от правоохранителей, ведь дома его объявили в международный розыск и заочно избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2019 году бизнесмена задержали в итальянском городе Комо и по запросу Генпрокуратуры РФ Смышляева компетентные органы Италии выдали РФ в его 2021 году.

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