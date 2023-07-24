Эксперт: Как правильно ложиться спать

Posted Вчера, 16:23
Published Вчера, 16:23
Modified Вчера, 16:34
Updated Вчера, 16:34
Врач-терапевт Марина Лебедева в интервью RuNews24 объяснила, что для правильного сна необходимо ложиться спать примерно в одно и то же время каждый день и следить за своими биологическими часами, которые могут меняться в зависимости от социальных особенностей и времени года.
Очень важно закончить ужин за 1-2 часа до сна. Перед отдыхом рекомендуется успокоиться или сделать небольшую прогулку. Можно попробовать заняться медитацией или послушать расслабляющую музыку. Также стоит избегать приема кофеинсодержащих напитков за 3-6 часов до сна.
Врач советует также обратить внимание на условия в комнате, где вы планируете спать. Температура воздуха должна быть около 20°С летом и не более 22°С зимой, а влажность — от 40% до 60%. Желательно также сделать помещение более темным (например, плотные шторы или жалюзи).
Многие используют различные устройства, например, фитнес-браслеты, чтобы контролировать свой сон. Создатели таких устройств говорят о том, что они могут отслеживать фазы сна и помочь засыпать и просыпаться согласно биологическим ритмам. Но на самом деле нет научного подтверждения этому утверждению. Если у вас есть проблемы со сном, такие как бессонница или прерывистый сон, рекомендуется пройти специальное обследование, которое может включать полисомнографию для определения всех параметров сна, включая его фазы. А приборы можно использовать только для создания режима дня.