Эксперт: Как правильно ложиться спать

Многие используют различные устройства, например, фитнес-браслеты, чтобы контролировать свой сон. Создатели таких устройств говорят о том, что они могут отслеживать фазы сна и помочь засыпать и просыпаться согласно биологическим ритмам. Но на самом деле нет научного подтверждения этому утверждению. Если у вас есть проблемы со сном, такие как бессонница или прерывистый сон, рекомендуется пройти специальное обследование, которое может включать полисомнографию для определения всех параметров сна, включая его фазы. А приборы можно использовать только для создания режима дня.