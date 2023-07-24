Денис Буцаев сообщил о введении программы лояльности на цифровой платформе РЭО

Заур Абдурахимов, под руководством которого реализуется проект по ЭТП, рассказал, что экобаллы будут возвращаться на баланс пользователя после выполнения на платформе заданий. Пользователь сможет оплачивать экобаллами 50% стоимости услуг на ЭТП. Для получения таких бонусных баллов потребуется соблюсти несколько условий. Так, оферта должна быть подписана до 31 декабря этого года, и тогда пользователю начислят 5000 баллов.