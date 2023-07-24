Денис Буцаев сообщил о введении программы лояльности на цифровой платформе РЭО

Posted Вчера, 15:49
Published Вчера, 15:49
Modified Вчера, 15:49
Updated Вчера, 15:49
Как сообщает gorod55.ru, теперь пользователи могут заработать экобаллы, которые смогут накапливать и расплачиваться ими за услуги, предоставляемые на площадке.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что программа лояльности начнет действовать на ЭТП РЭО в ближайшее время. Она представляет собой систему экобаллов, которая поможет привлечь аудиторию и вести полный цикл деятельности контрагентов. Гендиректор ППК «РЭО» отметил, что функционал цифровой платформы, запущенной для построения экономики замкнутого цикла в стране, в дальнейшем планируется увеличивать.
Программа лояльности будет включать такие услуги, как продвижение лотов, филиалы, проверка контрагента, аналитика, сопровождение, уведомления.
Заур Абдурахимов, под руководством которого реализуется проект по ЭТП, рассказал, что экобаллы будут возвращаться на баланс пользователя после выполнения на платформе заданий. Пользователь сможет оплачивать экобаллами 50% стоимости услуг на ЭТП. Для получения таких бонусных баллов потребуется соблюсти несколько условий. Так, оферта должна быть подписана до 31 декабря этого года, и тогда пользователю начислят 5000 баллов.
Кроме того, 2500 баллов можно получить за закрытие сделки с прикреплением необходимой документации, 5000 баллов — за закрытие трех и более сделок в течение 30 дней, 4500 баллов — за закрытие сделки с положительным отзывом, 1000 баллов — за написание положительного отзыва о деятельности ЭТП.
Данное нововведение направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.