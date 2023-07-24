Будь готов — на Сахалине инструкторы прошли военно-спортивную подготовку

«Мы живем в приграничном регионе. Это накладывает на нас особую ответственность. Каждый мужчина должен быть способен при необходимости дать отпор неприятелю, чтобы защитить свой дом и своих близких. Прохождение инструкторских сборов никак не отразится на привычном укладе жизни сахалинцев и курильчан. Уже сегодня они вернутся домой к семьям и приступят к своей обычной работе», — отметил Валерий Лимаренко.