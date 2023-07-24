Благовещенский завод ОМК победил в региональном этапе конкурса Минтруда

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
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Updated Сегодня, 12:22
Завод ОМК в Благовещенске признан лидером среди предприятий Республики Башкортостан в номинации «Малая организация высокой социальной эффективности». Теперь в этой номинации завод представит регион на федеральном этапе конкурса.
Жюри высоко оценило комплексный подход организации к безопасности труда на производстве и меры социальной поддержки сотрудников: например, обеспечение работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, объемы финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а также качество социального пакета, который на заводах ОМК предусматривает оплату питания, дополнительное медицинское обслуживание и возможность получения материальной помощи в трудной жизненной ситуации и многое другое. Эксперты Минтруда отметили и большое количество мероприятий компании, направленных на поддержание здорового образа жизни. Так, с 2018 года завод входит в Реестр социально ответственных работодателей Республики Башкортостан.
В номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территории» завод «ОМК Благовещенск» занял третье место. Предприятие уже несколько лет входит в число лидеров этой номинации. В Благовещенске ОМК активно участвует в развитии социального сектора в городе и районе.
Так, с 2015 года благовещенский завод ОМК проводит в регионе конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство», а с 2020 года реализует собственную программу корпоративного добровольчества. За это время компания поддержала 96 инициатив НКО, муниципальных организаций и волонтеров. Общая сумма грантового пула составила около 13 млн рублей. Независимая экспертиза социально-экономического эффекта грантового конкурса показала, что на каждый вложенный предприятием рубль социально–экономический эффект составил 2,5 рубля. Помимо этого, за два последних года предприятие поддержало 10 проектов в рамках экологического волонтерского движения компании.
С 2017 года благовещенский завод ОМК реализует программу по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело», в которой поддержали 82 проекта на 15 млн рублей. Благодаря этому в городе появилось более 170 новых рабочих мест. Социально-экономический эффект программы в Благовещенске в 3,8 раза превышает инвестиции компании.
Также ОМК помогает развивать и городскую среду Благовещенска. Являясь градообразующим предприятием, благовещенский завод ОМК участвует в обновлении территории у завода, возвращает центру Благовещенска исторический облик. Начатый в 2020 году проект «Возвращение к истокам», реализуемый городской администрацией при поддержке ОМК, стал победителем IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря ему в городе восстановили пешеходную улицу, разбили сквер и приводят в порядок главный городской пруд — историческую достопримечательность города. Таким образом, успешный тандем бизнеса и власти в Благовещенске помогает сделать жизнь в городе комфортнее.
— На нашем предприятии почти 90% сотрудников — это жители Благовещенска и района. В сложные периоды ОМК не сокращает, а наоборот увеличивает финансирование социальных и благотворительных программ. Мы уже восемь лет поддерживаем волонтерство, экологические проекты и социальных предпринимателей. Так мы помогаем создавать десятки новых рабочих мест в социальной сфере и решать острые социальные проблемы в городе, — прокомментировал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.
Напомним, конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно в два этапа — на региональном и федеральном уровнях. Уполномоченным органом по проведению регионального этапа является Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Основной задачей конкурса является выявление организаций и предприятий, осуществляющих активную и эффективную политику в решении социальных задач. Объединенная металлургическая компания — постоянный участник конкурса и заводы компании неоднократно становились победителями и призерами регионального и федерального этапов.