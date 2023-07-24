Благовещенский завод ОМК победил в региональном этапе конкурса Минтруда

Так, с 2015 года благовещенский завод ОМК проводит в регионе конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство», а с 2020 года реализует собственную программу корпоративного добровольчества. За это время компания поддержала 96 инициатив НКО, муниципальных организаций и волонтеров. Общая сумма грантового пула составила около 13 млн рублей. Независимая экспертиза социально-экономического эффекта грантового конкурса показала, что на каждый вложенный предприятием рубль социально–экономический эффект составил 2,5 рубля. Помимо этого, за два последних года предприятие поддержало 10 проектов в рамках экологического волонтерского движения компании.