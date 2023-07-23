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Заслуженный артист РБ Радик Динахметов ушел служить по контракту в зоне СВО

23 июля 2023, 11:17

57-летний Заслуженный артист РБ Радик Динахметов ушел служить по контракту в зоне СВО

57-летний Заслуженный артист РБ Радик Динахметов ушел служить по контракту в зоне СВО.

Певец, музыкант, заслуженный артист РБ Радик Динахметов ушел служить по контракту в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на радио «Юлдаш».

По словам 57-летнего певца, сейчас его должность — санитар медвзвода:

— Учимся оказывать первую помощь раненым. Также я должен пройти полную военную подготовку: окопы, марш-броски… Мы каждый день на полигоне.

Радик Динахметов известен как певец и флейтист, выпустил 7 аудиоальбомов, 4 CD-диска и 4 видеоальбома. Особой популярностью его творчество пользовалось на стыке 1990-2000-х, когда его песни находились в постоянной ротации музыкальных радиоканалов.

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