Заслуженный артист РБ Радик Динахметов ушел служить по контракту в зоне СВО

Posted 23 июля 2023, 11:17
Published 23 июля 2023, 11:17
Modified 23 июля 2023, 11:34
Updated 23 июля 2023, 11:34
Певец, музыкант, заслуженный артист РБ Радик Динахметов ушел служить по контракту в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на радио «Юлдаш».
По словам 57-летнего певца, сейчас его должность — санитар медвзвода:
— Учимся оказывать первую помощь раненым. Также я должен пройти полную военную подготовку: окопы, марш-броски… Мы каждый день на полигоне.
Радик Динахметов известен как певец и флейтист, выпустил 7 аудиоальбомов, 4 CD-диска и 4 видеоальбома. Особой популярностью его творчество пользовалось на стыке 1990-2000-х, когда его песни находились в постоянной ротации музыкальных радиоканалов.