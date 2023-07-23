Заслуженный артист РБ Радик Динахметов ушел служить по контракту в зоне СВО

Радик Динахметов известен как певец и флейтист, выпустил 7 аудиоальбомов, 4 CD-диска и 4 видеоальбома. Особой популярностью его творчество пользовалось на стыке 1990-2000-х, когда его песни находились в постоянной ротации музыкальных радиоканалов.