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В Уфе временно перекроют дороги на Советской площади

23 июля 2023, 08:36
Фото: 1MI

В центре Уфы изменится схема движения транспорта в конце июля

В Уфе временно перекроют часть улиц около Советской площади 27 и 29 июля.

Временное ограничение движения связано с проведением торжественной церемонии, которая посвящена выпуску специалистов для органов внутренних дел РФ. В частности, временно будет перекрываться участок ул. Пушкина (между ул. Цюрупы и Ленина), а также часть ул. Советской (от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции).

Ограничения будут действовать 27 июля (с 16:00 до 19:00) и 29 июля (с 8:00 до 13:00). В эти часы изменится схема движения общественного транспорта.

Фото: ufacity.info

Мэрия Уфы просит учитывать перекрытия при планировании поездок.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Уфа
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