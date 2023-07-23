В Уфе временно перекроют дороги на Советской площади

Временное ограничение движения связано с проведением торжественной церемонии, которая посвящена выпуску специалистов для органов внутренних дел РФ. В частности, временно будет перекрываться участок ул. Пушкина (между ул. Цюрупы и Ленина), а также часть ул. Советской (от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции).