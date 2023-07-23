В Уфе временно перекроют дороги на Советской площади

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:41
Временное ограничение движения связано с проведением торжественной церемонии, которая посвящена выпуску специалистов для органов внутренних дел РФ. В частности, временно будет перекрываться участок ул. Пушкина (между ул. Цюрупы и Ленина), а также часть ул. Советской (от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции).
Ограничения будут действовать 27 июля (с 16:00 до 19:00) и 29 июля (с 8:00 до 13:00). В эти часы изменится схема движения общественного транспорта.
Мэрия Уфы просит учитывать перекрытия при планировании поездок.