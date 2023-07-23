В башкирском селе Мишкино построили дома для переселенцев из аварийного жилья

— Люди годами и десятилетиями ждут своей очереди на переселение из ветхого и аварийного жилья, и с каждым сданным объектом количество ожидающих уменьшается. За каждым квадратным метром стоят судьбы конкретных семей, это усиливает наше желание сдавать объекты раньше сроков. Мы продолжаем работу в разных населенных пунктах республики, и мы гордимся тем, что у нас есть возможность принимать участие в строительстве социальных объектов, — отмечает директор подрядной организации Константин Мамыкин.