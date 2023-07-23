В башкирском селе Мишкино построили дома для переселенцев из аварийного жилья

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В населенном пункте расселению подлежат 94 человека из 2 тыс. кв. м аварийного жилья. Для них в селе Мишкино возвели новые дома на ул. Мира.
— Люди годами и десятилетиями ждут своей очереди на переселение из ветхого и аварийного жилья, и с каждым сданным объектом количество ожидающих уменьшается. За каждым квадратным метром стоят судьбы конкретных семей, это усиливает наше желание сдавать объекты раньше сроков. Мы продолжаем работу в разных населенных пунктах республики, и мы гордимся тем, что у нас есть возможность принимать участие в строительстве социальных объектов, — отмечает директор подрядной организации Константин Мамыкин.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.