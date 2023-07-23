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Published Вчера, 11:18

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

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В Башкирии время поиска работы сократилось вдвое

23 июля 2023, 11:18
Фото: Midjourney
Время на трудоустройство безработных сократилось вдвое за счет модернизации центров занятости населения, сообщили в Минтруде РБ.

Пилотный проект по реформированию службы занятости стартовал в республике в 2019 году. В его рамках центры занятости населения в Стерлитамаке, Нефтекамске и Орджоникидзевском районе Уфы были переформатированы в современные кадровые центры «Работа России». На модернизацию из федерального и регионального бюджетов было выделено около 85 млн рублей.

Кроме внешних изменений — это интерьер с доступной средой, большие экраны, комфортные залы, детские зоны и система электронной очереди — значительно улучшились и показатели работы центров. К примеру, в Стерлитамаке время поиска работы сократилось с 4,8 месяца в 2020 году до 2,6 месяца на конец июня нынешнего года, в Орджоникидзевском районе Уфы — с 6,9 месяца в 2021 году до 2,3 месяца на данный момент.

— Кроме того, в обновленных кадровых центрах наблюдается рост уровня трудоустройства. К примеру, в Стерлитамаке он вырос с 55,8 процента до 75,2 процента. Также сократилось время ожидания приема — с 20 до 10 минут, — отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.

Кадровые центры оказывают услуги в рамках жизненной или бизнес-ситуации. Безработный или работодатель может в режиме одного окна решить целый комплекс проблем. Всего на сегодня внедрено 10 жизненных и 10 бизнес-ситуаций.

Добавим, что модернизированный кадровый центр откроется до конца года и в Кумертау. В дальнейшем переформатирование коснется и всех остальных центров занятости республики.

Работа идет в рамках федерального проекта «Поддержка занятости» национального проекта «Демография». Нацпроект предусматривает коренное изменение центров занятости населения в интересах граждан и бизнеса.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан#Новости
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