В Башкирии время поиска работы сократилось вдвое

Кроме внешних изменений — это интерьер с доступной средой, большие экраны, комфортные залы, детские зоны и система электронной очереди — значительно улучшились и показатели работы центров. К примеру, в Стерлитамаке время поиска работы сократилось с 4,8 месяца в 2020 году до 2,6 месяца на конец июня нынешнего года, в Орджоникидзевском районе Уфы — с 6,9 месяца в 2021 году до 2,3 месяца на данный момент.