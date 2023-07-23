В Башкирии произошел пожар в жилом доме, пострадал один человек

— Не перегружайте электросеть, соблюдайте правила устройства и эксплуатации электроприборов и печного отопления, не оставляйте непотушенными сигареты. При первых признаках пожара звоните по номерам 101 или 112, — подчеркивают в пресс-службе МЧС по РБ.