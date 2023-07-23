В Башкирии произошел пожар в жилом доме, пострадал один человек

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 08:03
Вечером 22 июля произошел пожар в жилом доме по ул. Набережной в с. Николаевка Туймазинского района.
Пожар потушила добровольная пожарная команда Николаевского сельсовета и пожарные с. Кандры. В результате пожара женщина, 1971 г. р., получила ожоги, ее госпитализировали в Туймазинскую ЦРБ.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России.
— Не перегружайте электросеть, соблюдайте правила устройства и эксплуатации электроприборов и печного отопления, не оставляйте непотушенными сигареты. При первых признаках пожара звоните по номерам 101 или 112, — подчеркивают в пресс-службе МЧС по РБ.