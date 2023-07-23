В Башкирии мотоциклист без прав погиб в ДТП

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Около трех часов дня 22 июля в Белорецке на ул. Станция Нура столкнулись мотоцикл «Иж Планета-3» и фургон «ГАЗель». В результате ДТП мотоциклист 48 лет от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибший не имел водительских прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Назначены ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств произошедшего.
По данному факту начато разбирательство.