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В Башкирии мотоциклист без прав погиб в ДТП

23 июля 2023, 05:11
Фото: Госавтоинспекция РБ

В Белорецке мотоциклист без прав разбился в ДТП

В Белорецке скончался 48-летний мотоциклист от полученных травм при ДТП 22 июля.

Около трех часов дня 22 июля в Белорецке на ул. Станция Нура столкнулись мотоцикл «Иж Планета-3» и фургон «ГАЗель». В результате ДТП мотоциклист 48 лет от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибший не имел водительских прав, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Назначены ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РБ

По данному факту начато разбирательство.

#Андрей Королев#ДТП#Происшествия#Новости#Башкортостан
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