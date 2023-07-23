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В Башкирии локализовали еще два лесных пожара

23 июля 2023, 11:54
Фото: 1MI

В Башкирии локализовали лесные пожары в Белорецком и Зилаирском районах

В Башкирии действуют два лесных пожара в Белорецком и Зилаирском районах, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Два действующих лесных пожара в Белорецком и Зилаирском районах локализованы. На их тушении задействованы 66 человек и 23 единицы техники.

Как уточняют в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем.

Напомним, с начала пожароопасного периода в этом году в регионе возникли 128 очагов природных пожаров на общей площади 3465,04 га.

Фото: ГК РБ по ЧС

Добавим, что согласно прогнозам Башгидрометцентра июль в республике выдался теплым и засушливым. В частности, температура оказалась немного выше нормы (норма среднемесячной температуры +19,2°), а количество осадков — меньше нормы (норма 50-70 мм).

#Андрей Королев#Происшествия#Башкортостан
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