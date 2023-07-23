В Башкирии локализовали еще два лесных пожара

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Два действующих лесных пожара в Белорецком и Зилаирском районах локализованы. На их тушении задействованы 66 человек и 23 единицы техники.
Как уточняют в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, угрозы населенным пунктам нет, ситуация находится под контролем.
Напомним, с начала пожароопасного периода в этом году в регионе возникли 128 очагов природных пожаров на общей площади 3465,04 га.
Добавим, что согласно прогнозам Башгидрометцентра июль в республике выдался теплым и засушливым. В частности, температура оказалась немного выше нормы (норма среднемесячной температуры +19,2°), а количество осадков — меньше нормы (норма 50-70 мм).