В Башкирии быстро растет число самозанятых

Напомним о некоторых федеральных мерах в поддержку самозанятых. Это закон, принятый в прошлом году, позволяющий самозанятым получать госимущество без торгов, а также закон, разрешающий заключать с самозанятыми договоры на размещение нестационарных торговых объектов по аналогии с малым бизнесом.