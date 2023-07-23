В Башкирии быстро растет число самозанятых

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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На 1 июля в республике зарегистрировано 153,4 тыс. самозанятых гражан, что в полтора раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
За первые шесть месяцев текущего года самозанятые перечислили в бюджет республики 197,1 млн рублей — в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
Самозанятые республики работают в сферах ремонта и строительства, автоперевозок, рекламы, индустрии красоты, репетиторства, реализуют собственную продукцию.
— Одна из главных причин роста числа самозанятых — улучшение в республике условий ведения бизнеса и применение упрощенного механизма уплаты налога, — пояснил Андрей Назаров. — Мы идем навстречу бизнесу, снижаем административные барьеры, оптимизируем контрольно-надзорную деятельность. Для нас сегодня это важнейшее направление работы.
В настоящее время для самозанятых предпринимателей в республике действуют различные меры поддержки, в том числе микрозаймы, гранты, субсидии, гарантийная поддержка, безвозмездные услуги по повышению компетенций, оформлению электронной подписи, созданию сайтов и т. д.
— Мы поддерживаем самозанятых в рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — подчеркнул Андрей Назаров. — В текущем году на реализацию мероприятий нацпроекта направим 13,9 млн рублей.
Напомним о некоторых федеральных мерах в поддержку самозанятых. Это закон, принятый в прошлом году, позволяющий самозанятым получать госимущество без торгов, а также закон, разрешающий заключать с самозанятыми договоры на размещение нестационарных торговых объектов по аналогии с малым бизнесом.