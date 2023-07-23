Уфимский санаторий «Радуга» будут делать лучшим в столице

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил сформировать рабочую группу по улучшения качества предоставляемых услуг и материально-технической базы санатория «Радуга». Это было решено сделать после «замечаний от отдыхающих».
— Наша с вами задача — сделать «Радугу» лучшим санаторием столицы. Чтобы уфимцы лечились здесь и не ездили для этого в другие города, — резюмировал мэр города.
Напомним, в санатории лечат заболевания позвоночника и суставов, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем, уронефрологические, проктологические, гинекологические заболевания, оказывают услуги по косметологии, физиотерапии, проводят водные процедуры.
Ранее «Радуга» оказалась в числе победителей специального конкурсного отбора среди здравниц региона, которые будут бесплатно принимать участников СВО из Башкирии на лечение и реабилитацию.