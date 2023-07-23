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Уфимский санаторий «Радуга» будут делать лучшим в столице

23 июля 2023, 09:30
Фото: ufacity.info

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил сделать санаторий «Радуга» лучшим в столице

После жалоб отдыхающих мэр Уфы поручил сделать санаторий «Радуга» лучшим в столице.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил сформировать рабочую группу по улучшения качества предоставляемых услуг и материально-технической базы санатория «Радуга». Это было решено сделать после «замечаний от отдыхающих».

— Наша с вами задача — сделать «Радугу» лучшим санаторием столицы. Чтобы уфимцы лечились здесь и не ездили для этого в другие города, — резюмировал мэр города.

Напомним, в санатории лечат заболевания позвоночника и суставов, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем, уронефрологические, проктологические, гинекологические заболевания, оказывают услуги по косметологии, физиотерапии, проводят водные процедуры.

Ранее «Радуга» оказалась в числе победителей специального конкурсного отбора среди здравниц региона, которые будут бесплатно принимать участников СВО из Башкирии на лечение и реабилитацию.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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