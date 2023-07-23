Инвесторы из Турции планируют производить в Башкирии гибриды семян подсолнечника

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Инвестпроект может быть реализован в регионе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
По словам вице-премьера правительства РБ Ильшата Фазрахманова, у Башкирии есть преимущество — это природа и климат, пресная вода и технологии, которые в регионе освоили за последние 10 лет благодаря опыту лучших мировых производителей.
— Понимая, что за последние годы зерновые — основа, мы развивали это направление автономно. Все сорта и семена зерновых — российские, наши башкирские, — рассказал Ильшат Фазрахманов. — Башкирия — один из основных производителей гречки в России. Кстати, сегодня мы поставляем ее в Турцию очень много. Однако у нас есть зависимость по семенам некоторых культур. Например, подсолнечника. Поэтому мы нацелены развивать собственное семеноводство, и здесь будем опираться на совместные предприятия с дружественными странами, чтобы сообща производить семена у нас в республике. Надеемся на наших коллег — партнеров из Турции, с которыми уже сложились теплые отношения.
Партнерство между двумя республиками продолжает развиваться. За январь–май 2023 года взаимный товарооборот Башкирии с Турецкой Республикой увеличился на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт вырос на 61,4%, импорт увеличился в 2,95 раза по сравнению с показателями предыдущего года.
Большую роль в росте деловой активности между Башкирией и Турцией играет представительство республики при торгпредстве России. Это позволяет наладить прямой контакт с турецкими коллегами.
В свою очередь, представители ассоциации семеноводов Фракии заявили, что они заинтересованы в установлении партнерских отношений с Башкирией и организации совместного производства. Таким образом, произведенные в республике семена можно будет отгружать не только на российский рынок, но и потребителям из стран СНГ и Азии.
Главная цель нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.