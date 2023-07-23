Инвесторы из Турции планируют производить в Башкирии гибриды семян подсолнечника

— Понимая, что за последние годы зерновые — основа, мы развивали это направление автономно. Все сорта и семена зерновых — российские, наши башкирские, — рассказал Ильшат Фазрахманов. — Башкирия — один из основных производителей гречки в России. Кстати, сегодня мы поставляем ее в Турцию очень много. Однако у нас есть зависимость по семенам некоторых культур. Например, подсолнечника. Поэтому мы нацелены развивать собственное семеноводство, и здесь будем опираться на совместные предприятия с дружественными странами, чтобы сообща производить семена у нас в республике. Надеемся на наших коллег — партнеров из Турции, с которыми уже сложились теплые отношения.