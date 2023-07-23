mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Изображение материала

Инвесторы из Турции планируют производить в Башкирии гибриды семян подсолнечника

23 июля 2023, 04:58
Фото: 1MI
Турецкие инвесторы рассматривают Башкирию как площадку для реализации проекта по производству гибридов семян подсолнечника, как сообщают в пресс-службе правительства РБ.

Инвестпроект может быть реализован в регионе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам вице-премьера правительства РБ Ильшата Фазрахманова, у Башкирии есть преимущество — это природа и климат, пресная вода и технологии, которые в регионе освоили за последние 10 лет благодаря опыту лучших мировых производителей.

— Понимая, что за последние годы зерновые — основа, мы развивали это направление автономно. Все сорта и семена зерновых — российские, наши башкирские, — рассказал Ильшат Фазрахманов. — Башкирия — один из основных производителей гречки в России. Кстати, сегодня мы поставляем ее в Турцию очень много. Однако у нас есть зависимость по семенам некоторых культур. Например, подсолнечника. Поэтому мы нацелены развивать собственное семеноводство, и здесь будем опираться на совместные предприятия с дружественными странами, чтобы сообща производить семена у нас в республике. Надеемся на наших коллег — партнеров из Турции, с которыми уже сложились теплые отношения.

Партнерство между двумя республиками продолжает развиваться. За январь–май 2023 года взаимный товарооборот Башкирии с Турецкой Республикой увеличился на 70,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт вырос на 61,4%, импорт увеличился в 2,95 раза по сравнению с показателями предыдущего года.

Большую роль в росте деловой активности между Башкирией и Турцией играет представительство республики при торгпредстве России. Это позволяет наладить прямой контакт с турецкими коллегами.

В свою очередь, представители ассоциации семеноводов Фракии заявили, что они заинтересованы в установлении партнерских отношений с Башкирией и организации совместного производства. Таким образом, произведенные в республике семена можно будет отгружать не только на российский рынок, но и потребителям из стран СНГ и Азии.

Главная цель нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Песок, водоросли и острова суши: что происходит с главной рекой Башкирии Белой
21 июля, 08:30
Сладкие комплименты и дегустация: рассказываем о неочевидном с рынка на окраине Уфы
20 июля, 11:25
В Башкирии после полной ликвидации вновь зарегистрировали лесной пожар
Вчера, 05:42
В Уфе ночью из-за пожара в одном из торговых центров эвакуировали 15 человек
Вчера, 04:19
В Башкирии быстро растет число самозанятых
Сегодня, 06:54
«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке
20 июля, 12:47