Ехал за выпивкой, сбил человека и скрылся: в Башкирии полиция отыскала виновника ДТП

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Башкирии оперативник уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС задержали ранее неоднократно судимого 59-летнего жителя Уфимского района. Он подозревается в том, что сбил насмерть 38-летнего жителя Уфимского района РБ (его тело было обнаружено в овраге недалеко от села, в котором он проживал).
Предварительно установлено, что вечером 15 июля житель д. Якшиваново за рулем автомобиля ВАЗ-2121 двигался по автодороге д. Якшиваново — д. Горново. Со слов злоумышленника, он в состоянии алкогольного опьянения ехал в магазин в соседнюю деревню за выпивкой. В процессе он сбил пешехода, который шел вдоль дороги. Испугавшись, водитель скрылся с места ДТП и спрятал свой автомобиль в гараже.
Выйти на след помогли следы лакокрасочных веществ от автомобиля, которые были обнаружены сотрудниками экспертно-криминалистического подразделения МВД по РБ на месте происшествия, а также записи с камер видеонаблюдения.
Сейчас жителю Уфимского района грозит уголовная ответственность за совершение ДТП со смертельным исходом и оставление места происшествия. Мужчина дал признательные показания. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.