Ехал за выпивкой, сбил человека и скрылся: в Башкирии полиция отыскала виновника ДТП

Предварительно установлено, что вечером 15 июля житель д. Якшиваново за рулем автомобиля ВАЗ-2121 двигался по автодороге д. Якшиваново — д. Горново. Со слов злоумышленника, он в состоянии алкогольного опьянения ехал в магазин в соседнюю деревню за выпивкой. В процессе он сбил пешехода, который шел вдоль дороги. Испугавшись, водитель скрылся с места ДТП и спрятал свой автомобиль в гараже.