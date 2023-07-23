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Ехал за выпивкой, сбил человека и скрылся: в Башкирии полиция отыскала виновника ДТП

23 июля 2023, 08:09
Фото: пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии полиция отыскала пьяного виновника ДТП, насмерть сбившего пешехода

Житель Уфимского района сбил пешехода и скрылся с места происшествия вечером 15 июля. Полиция нашла злоумышленника, он признался в преступлении.

В Башкирии оперативник уголовного розыска совместно с инспекторами ДПС задержали ранее неоднократно судимого 59-летнего жителя Уфимского района. Он подозревается в том, что сбил насмерть 38-летнего жителя Уфимского района РБ (его тело было обнаружено в овраге недалеко от села, в котором он проживал).

Предварительно установлено, что вечером 15 июля житель д. Якшиваново за рулем автомобиля ВАЗ-2121 двигался по автодороге д. Якшиваново — д. Горново. Со слов злоумышленника, он в состоянии алкогольного опьянения ехал в магазин в соседнюю деревню за выпивкой. В процессе он сбил пешехода, который шел вдоль дороги. Испугавшись, водитель скрылся с места ДТП и спрятал свой автомобиль в гараже.

Выйти на след помогли следы лакокрасочных веществ от автомобиля, которые были обнаружены сотрудниками экспертно-криминалистического подразделения МВД по РБ на месте происшествия, а также записи с камер видеонаблюдения.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

Сейчас жителю Уфимского района грозит уголовная ответственность за совершение ДТП со смертельным исходом и оставление места происшествия. Мужчина дал признательные показания. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.

#Андрей Королев#ДТП#Происшествия#Новости#Башкортостан
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