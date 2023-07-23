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Башкирия стала лидером среди субъектов РФ по числу открытых кладбищ

23 июля 2023, 13:43
Фото: 1MI

Башкирия лидирует среди субъектов РФ по числу кладбищ, открытых для захоронения

В Башкирии насчитывается наибольшее количество открытых кладбищ среди субъектов России.

Согласно подсчетам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Республика Башкортостан лидирует среди субъектов РФ по числу кладбищ, открытых для захоронения.

В частности, по данным ЕМИСС, в 2022 году в Башкирии было открыто 4754 кладбища, при этом в 2021 год это число было выше — 5399. Наибольший показатель с 2014 года зафиксирован в пандемию — в 2020 году было 5411 открытых кладбищ.

Всего к началу 2023 года в России было 73,5 тыс. кладбищ, открытых для захоронения.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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