Башкирия стала лидером среди субъектов РФ по числу открытых кладбищ

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Согласно подсчетам Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Республика Башкортостан лидирует среди субъектов РФ по числу кладбищ, открытых для захоронения.
В частности, по данным ЕМИСС, в 2022 году в Башкирии было открыто 4754 кладбища, при этом в 2021 год это число было выше — 5399. Наибольший показатель с 2014 года зафиксирован в пандемию — в 2020 году было 5411 открытых кладбищ.
Всего к началу 2023 года в России было 73,5 тыс. кладбищ, открытых для захоронения.