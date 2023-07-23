Башкирия стала лидером среди субъектов РФ по числу открытых кладбищ

В частности, по данным ЕМИСС, в 2022 году в Башкирии было открыто 4754 кладбища, при этом в 2021 год это число было выше — 5399. Наибольший показатель с 2014 года зафиксирован в пандемию — в 2020 году было 5411 открытых кладбищ.