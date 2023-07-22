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Жителей башкирского Зауралья предупреждают о голодных медведях

22 июля 2023, 06:14
Фото: 1MI

Жители Башкирии предупреждают о медведях рычащих около детского лагеря и водопада

Жители Старого Сибая предупреждают соседей о том, что медведи подобрались к цивилизации в паблике Сибай.Подслушано в Зауралье.

По группам в соцсетях распространяется предупреждение для жителей Зауралья. Местные жители сообщают о том, что слышали из леса рык медведя при сборе ягод, он напугал и пастуха, который оперативно перебазировал табун лошадей в противоположную от источника пугающего шума сторону леса. По сообщению местных рев медведя был слышен в лесу, однако довольно «проходном», рядом находится детский оздоровительный лагерь и популярный водопад Гадельша.

— Мы даже не подозревали о присутствии медведя рядом с нами, проводя время на природе в районе Старого Сибая. В последнее время в социальных сетях люди часто пишут о том, что видели медведей в Баймакском районе. Потенциальной причиной появления медведей в нашей местности могут быть лесные пожары в республике, из-за которых животные вынуждены мигрировать в поисках пищи, — пишут пользователи соцсетей.

Достоверность этой информации нельзя подтвердить, однако в последнее время в Башкортостане фиксировали случаи нападения медведей на людей, информация об этом официальная, ее публиковали в Минэкологии Башкирии

Так, 28 июня медведь напал на грибника в лесу недалеко от хутора Торгаска в Ишимбайском район. Мужчина смог отбиться, у него был кухонный нож. Пострадавший получил раны лица и спины. В Белорецком районе медведь напал на пастуха, который был верхом на лошади около деревни Ахмерово. Мужчина успел ускакать.

В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Лес#Бурый медведь#Нападение медведей
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