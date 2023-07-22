Жителей башкирского Зауралья предупреждают о голодных медведях

По группам в соцсетях распространяется предупреждение для жителей Зауралья. Местные жители сообщают о том, что слышали из леса рык медведя при сборе ягод, он напугал и пастуха, который оперативно перебазировал табун лошадей в противоположную от источника пугающего шума сторону леса. По сообщению местных рев медведя был слышен в лесу, однако довольно «проходном», рядом находится детский оздоровительный лагерь и популярный водопад Гадельша.