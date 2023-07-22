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В воскресенье на два дня позже положенного откроют движение по улице Пушкина в Уфе

22 июля 2023, 12:49
Фото: 1MI

Завтра в Уфе откроют движение по улице Пушкина от Аксакова до Карла Маркса

О запоздалом, но все же снятии ограничений в воскресенье 23 июля сообщили на сайте МУП УИС.

Уже завтра, в воскресенье 23 июля в Уфе возобновят автомобильное движение по улице Пушкина на участке от улицы Аксакова до улицы Карла Маркса. Закрывали участок на время капитального ремонта теплосетей, который должны были завершить до пятницы, 21 июля.

Однако при проведении работ у ресурсника возникла техническая необходимость выноса коммуникаций других предприятий и газопровода из-за чего срок ограничения автомобильного движения в центре пришлось продлить.

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#Уфа#Город#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Автомобиль#Ирина Деревянчук
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