В воскресенье на два дня позже положенного откроют движение по улице Пушкина в Уфе

Уже завтра, в воскресенье 23 июля в Уфе возобновят автомобильное движение по улице Пушкина на участке от улицы Аксакова до улицы Карла Маркса. Закрывали участок на время капитального ремонта теплосетей, который должны были завершить до пятницы, 21 июля.