В воскресенье на два дня позже положенного откроют движение по улице Пушкина в Уфе

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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Уже завтра, в воскресенье 23 июля в Уфе возобновят автомобильное движение по улице Пушкина на участке от улицы Аксакова до улицы Карла Маркса. Закрывали участок на время капитального ремонта теплосетей, который должны были завершить до пятницы, 21 июля.
Однако при проведении работ у ресурсника возникла техническая необходимость выноса коммуникаций других предприятий и газопровода из-за чего срок ограничения автомобильного движения в центре пришлось продлить.