В Уфе с понедельника и до конца лета перекроют улицу Архитектора Рехмукова

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Уфе с понедельника 24 июля и практически до конца лета, а именно до 28 августа будет ограничено движение автомобилей по улице Архитектора Рехмукова по стороны улицы Рудольфа Нуреева. Жители микрорайона, которые раньше пользовались данным путем получат альтернативный проезд по улице Комсомольской.
На следующей неделе в Уфе четыре дня будут перекрывать Затонское шоссе. Однако в разные дни на разное количество часов, а в один из дней перекрытий и вовсе на весь рабочий день.