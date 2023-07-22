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В Уфе с понедельника и до конца лета перекроют улицу Архитектора Рехмукова

22 июля 2023, 10:14
Фото: 1MI

Улицу Архитектора Рехмукова в Уфе перекроют на месяц с 26 июля до 28 августа

На это время автолюбителей приглашают проезжать по улице Комсомольской, сообщили в мэрии Уфы 22 июля.

В Уфе с понедельника 24 июля и практически до конца лета, а именно до 28 августа будет ограничено движение автомобилей по улице Архитектора Рехмукова по стороны улицы Рудольфа Нуреева. Жители микрорайона, которые раньше пользовались данным путем получат альтернативный проезд по улице Комсомольской.

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Фото: пресс-служба мэрии Уфы

На следующей неделе в Уфе четыре дня будут перекрывать Затонское шоссе. Однако в разные дни на разное количество часов, а в один из дней перекрытий и вовсе на весь рабочий день.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль
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