В Башкирии в рыбак случайно обнаружил фрагмент шерстистого мамонта

Камень оказался зубом шерстистого мамонта, его классифицировали специалисты геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау», детально изучив фото находки они выявили уникальную структуру «камня» и подтвердили, что это зуб древнего млекопитающего. Также в геопарке напомнили гостям, что каждый из них может сделать подобную находку, если будет обращать внимание на окружающую его природу.