В Башкирии в рыбак случайно обнаружил фрагмент шерстистого мамонта

Posted 22 июля 2023, 04:53
Published 22 июля 2023, 04:53
Modified 22 июля 2023, 04:56
Updated 22 июля 2023, 04:56
В Башкирии нашли очередную реликвию. Обнаружил ее на реке Юрюзань рыбак, который промяшлял близ геологического разреза Мечетлино. Его внимание привлек странный камень с симметричными насечками и не зря.
Камень оказался зубом шерстистого мамонта, его классифицировали специалисты геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау», детально изучив фото находки они выявили уникальную структуру «камня» и подтвердили, что это зуб древнего млекопитающего. Также в геопарке напомнили гостям, что каждый из них может сделать подобную находку, если будет обращать внимание на окружающую его природу.
— Когда вы прогуливаетесь по геопарку, не спешите и не упускайте возможность замечать мельчайшие детали. Внимательность и любознательность — ключи к удивительным открытиям. Здесь, среди природных красот и исторических тайн скрыто нечто уникальное и фантастическое, — призвали сотрудники геопарка.
Напомним, на минувшей рабочей неделе водолазы-спасатели обнаружили на дне реки Белой в Уфе древний каменный мельничный жернов и передали его в Национальный музей Башкирии.