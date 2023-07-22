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Posted 22 июля 2023, 04:53

Published 22 июля 2023, 04:53

Modified 22 июля 2023, 04:56

Updated 22 июля 2023, 04:56

В Башкирии в рыбак случайно обнаружил фрагмент шерстистого мамонта

22 июля 2023, 04:53

Зуб шерстистого мамонта обнаружил рыбак на реке Юрюзань в Башкирии

О фрагменте вымершего млекопитающего периода плейстоцена рассказали в геопарке ЮНЕСКО «Янган-Тау».

В Башкирии нашли очередную реликвию. Обнаружил ее на реке Юрюзань рыбак, который промяшлял близ геологического разреза Мечетлино. Его внимание привлек странный камень с симметричными насечками и не зря.

Камень оказался зубом шерстистого мамонта, его классифицировали специалисты геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау», детально изучив фото находки они выявили уникальную структуру «камня» и подтвердили, что это зуб древнего млекопитающего. Также в геопарке напомнили гостям, что каждый из них может сделать подобную находку, если будет обращать внимание на окружающую его природу.

— Когда вы прогуливаетесь по геопарку, не спешите и не упускайте возможность замечать мельчайшие детали. Внимательность и любознательность — ключи к удивительным открытиям. Здесь, среди природных красот и исторических тайн скрыто нечто уникальное и фантастическое, — призвали сотрудники геопарка.

Напомним, на минувшей рабочей неделе водолазы-спасатели обнаружили на дне реки Белой в Уфе древний каменный мельничный жернов и передали его в Национальный музей Башкирии.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии
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