В Башкирии после полной ликвидации вновь зарегистрировали лесной пожар

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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В Белорецком районе снова горит лес. О том, что в минувшие сутки близ села Узян, к которому в июле едва не подобрался крупный лесной пожар, снова зафиксировали пожар сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС. Однако на этот раз ситуация находится под контролем и в тушении задействован 21 специалист и семь единиц техники.
Ситуация с лесными пожарами после аномальной жары в республике вызывала опасения властей и они готовились к наихудшему развитию событий. Однако на помощь спецслужбам пришел дождь и 16 июля в республике были ликвидированы все пожары, тогда же горело Узянское участковое лесничество на площади 1664,5 га., важность его ликвидации заключалась в том, что пожар бушевал всего в 10 км от села Узян. Однако к самому селу так и не подобрался.
Всего с начала пожароопасного сезона в регионе возникло 127 очагов природных пожаров на площади 3459,34 гектаров. В Башкирии из-за природных пожарах вводился режим ЧС.