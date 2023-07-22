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В Башкирии после полной ликвидации вновь зарегистрировали лесной пожар

22 июля 2023, 05:42
Фото: 1MI

Рядом с селом Узян в Башкирии, к которому уже подбирался огонь, снова лесной пожар

Однако на этот раз ситуация под контролем и угрозы селу нет, сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС 22 июля.

В Белорецком районе снова горит лес. О том, что в минувшие сутки близ села Узян, к которому в июле едва не подобрался крупный лесной пожар, снова зафиксировали пожар сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС. Однако на этот раз ситуация находится под контролем и в тушении задействован 21 специалист и семь единиц техники.

Ситуация с лесными пожарами после аномальной жары в республике вызывала опасения властей и они готовились к наихудшему развитию событий. Однако на помощь спецслужбам пришел дождь и 16 июля в республике были ликвидированы все пожары, тогда же горело Узянское участковое лесничество на площади 1664,5 га., важность его ликвидации заключалась в том, что пожар бушевал всего в 10 км от села Узян. Однако к самому селу так и не подобрался.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе возникло 127 очагов природных пожаров на площади 3459,34 гектаров. В Башкирии из-за природных пожарах вводился режим ЧС.

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#Ирина Деревянчук#Пожар#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#Лесные пожары#Лето#Аномальная жара
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