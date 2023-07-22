В Башкирии после полной ликвидации вновь зарегистрировали лесной пожар

Ситуация с лесными пожарами после аномальной жары в республике вызывала опасения властей и они готовились к наихудшему развитию событий. Однако на помощь спецслужбам пришел дождь и 16 июля в республике были ликвидированы все пожары, тогда же горело Узянское участковое лесничество на площади 1664,5 га., важность его ликвидации заключалась в том, что пожар бушевал всего в 10 км от села Узян. Однако к самому селу так и не подобрался.