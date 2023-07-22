В Башкирии мужчину на тракторе упал в траншею и его зажало

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Туймазинском районе Башкирии при ремонтных работах, которые газовая служба вела близ лесопосадки произошло «сольное» дорожно-транспортное происшествие, но не на автомобиле, а на тракторе. Его водитель не справился с управлением и угодил в вырытую траншею. Мужчину зажало в ловушке между грунтом и тяжелой машиной.
Мужчине чудом удалось самому выбраться из траншеи еще до приезда спасателей, его с места происшествия эвакуировала карета скорой помощи.