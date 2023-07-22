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В Башкирии мужчину на тракторе упал в траншею и его зажало

22 июля 2023, 07:36
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Тракторист упал в траншею прямо в тракторе при выполнении работ с газом в Башкирии

К счастью из перевернутого трактора в яме он выбрался сам, но помощь медиков ему понадобилась, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

В Туймазинском районе Башкирии при ремонтных работах, которые газовая служба вела близ лесопосадки произошло «сольное» дорожно-транспортное происшествие, но не на автомобиле, а на тракторе. Его водитель не справился с управлением и угодил в вырытую траншею. Мужчину зажало в ловушке между грунтом и тяжелой машиной.

Мужчине чудом удалось самому выбраться из траншеи еще до приезда спасателей, его с места происшествия эвакуировала карета скорой помощи.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#ДТП#Транспорт
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