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В Башкирии мужчину на автомобиле преследовали верблюды

22 июля 2023, 09:55
Фото: UTV

Житель Башкирии заснял верблюдов, которые преследовали его автомобиль

Видео «погони» двугорбых за машиной опубликовал телеграм-канал телеканала UTV 22 июля.

В селе Акбердино Иглинского района произошла весьма нетривиальная погоня. За мужчиной на автомобиле увязались верблюды, которых он встретил близ сельской фермы. По его словам экзотические животные не ограничились встречей, а стали преследовать проезжающего по своим делам мужчину. Они еще километр сопровождали авто.

Видео: UTV

Не так давно мы публиковали видео выпаса верблюдов на юге Башкирии, пользователи соцсетей отметили, что животное отлично вписывается в картину башкирских степей.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Видео
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