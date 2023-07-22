В Башкирии мужчину на автомобиле преследовали верблюды

В селе Акбердино Иглинского района произошла весьма нетривиальная погоня. За мужчиной на автомобиле увязались верблюды, которых он встретил близ сельской фермы. По его словам экзотические животные не ограничились встречей, а стали преследовать проезжающего по своим делам мужчину. Они еще километр сопровождали авто.