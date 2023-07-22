mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Изображение материала

Ратмир Мавлиев за день проинспектировал работы на двух масштабных стройках Уфы

22 июля 2023, 12:32
Фото: соцсети Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проинспектировал проект «Южные ворота» и развяку в Зинино

Темпы выполнения работ градоначальника устроили, о том что происходит на стройке он рассказал в соцсетях 22 июля.

Ратмир Мавлиев в субботний день проинспектировал сразу два долгожданных для жителей Уфы. Первым был проект «Южные ворота» — это строительство улицы Генерала Рыленко и развязки на улице Пугачева, которую как минимум весь Кузнецовский затон ожидает с огромным нетерпением.

На всех объектах проекта «Южные ворота» работа идет в темпе. Ставим перед собой задачу запустить некоторые участки раньше установленных сроков.

работа идетработа идет
работа идет
Фото: Ратмир Мавлиев

Вторым объектом, ход работ на котором с инспекцией побывал Ратмир Мавлиев стала транспортная развязка в Зинино, где ход работ к радости уфимцев уже близится к завершению.

Мэр Уфы выразил надежду, что движение на Зининской развязке запустят до начала учебного года, а завершим строительство объекта в полном объеме в ноябре этого года.

развязка в Зинино отсыпана ПГС на 97%развязка в Зинино отсыпана ПГС на 97%
развязка в Зинино отсыпана ПГС на 97%
Фото: Ратмир Мавлиев
Марсианские горы песка: проверили, как идет стройка «Южных ворот» Уфы
Узнать подробнее
Читайте также:
Небольшое ДТП заблокировало выезд из целого района в Уфе
#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Дороги#Новости Уфы#Пробки#Транспорт#Автомобиль#Общественный транспорт
Подпишитесь
Песок, водоросли и острова суши: что происходит с главной рекой Башкирии Белой
Вчера, 08:30
Сладкие комплименты и дегустация: рассказываем о неочевидном с рынка на окраине Уфы
20 июля, 11:25
Стало известно, почему в больницах Башкирии запрещают навещать пациентов
Вчера, 11:45
Они погибнут: Снятие проклятия с семьи обошлось жительнице Башкирии в 1,3 млн рублей
Вчера, 09:23
«Потребовали»: житель Уфы возмутился поведением сотрудников больницы
Вчера, 08:32
«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке
20 июля, 12:47