Ратмир Мавлиев за день проинспектировал работы на двух масштабных стройках Уфы

Posted 22 июля 2023, 12:32
Published 22 июля 2023, 12:32
Modified 22 июля 2023, 12:36
Updated 22 июля 2023, 12:36
Ратмир Мавлиев в субботний день проинспектировал сразу два долгожданных для жителей Уфы. Первым был проект «Южные ворота» — это строительство улицы Генерала Рыленко и развязки на улице Пугачева, которую как минимум весь Кузнецовский затон ожидает с огромным нетерпением.
На всех объектах проекта «Южные ворота» работа идет в темпе. Ставим перед собой задачу запустить некоторые участки раньше установленных сроков.
Вторым объектом, ход работ на котором с инспекцией побывал Ратмир Мавлиев стала транспортная развязка в Зинино, где ход работ к радости уфимцев уже близится к завершению.
Мэр Уфы выразил надежду, что движение на Зининской развязке запустят до начала учебного года, а завершим строительство объекта в полном объеме в ноябре этого года.