Ратмир Мавлиев за день проинспектировал работы на двух масштабных стройках Уфы

Ратмир Мавлиев в субботний день проинспектировал сразу два долгожданных для жителей Уфы. Первым был проект «Южные ворота» — это строительство улицы Генерала Рыленко и развязки на улице Пугачева, которую как минимум весь Кузнецовский затон ожидает с огромным нетерпением.