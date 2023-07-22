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Posted 22 июля 2023, 12:32

Published 22 июля 2023, 12:32

Modified 22 июля 2023, 12:36

Updated 22 июля 2023, 12:36

Ратмир Мавлиев за день проинспектировал работы на двух масштабных стройках Уфы

22 июля 2023, 12:32

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проинспектировал проект «Южные ворота» и развяку в Зинино

Темпы выполнения работ градоначальника устроили, о том что происходит на стройке он рассказал в соцсетях 22 июля.

Ратмир Мавлиев в субботний день проинспектировал сразу два долгожданных для жителей Уфы. Первым был проект «Южные ворота» — это строительство улицы Генерала Рыленко и развязки на улице Пугачева, которую как минимум весь Кузнецовский затон ожидает с огромным нетерпением.

На всех объектах проекта «Южные ворота» работа идет в темпе. Ставим перед собой задачу запустить некоторые участки раньше установленных сроков.

Вторым объектом, ход работ на котором с инспекцией побывал Ратмир Мавлиев стала транспортная развязка в Зинино, где ход работ к радости уфимцев уже близится к завершению.

Мэр Уфы выразил надежду, что движение на Зининской развязке запустят до начала учебного года, а завершим строительство объекта в полном объеме в ноябре этого года.

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#Ирина Деревянчук#Город#Уфа#Дороги#Автомобиль#Общественный транспорт#Новости Уфы#Транспорт#Пробки
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