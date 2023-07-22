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Published Сегодня, 11:38

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По Башкирии ожидается существенное ухудшение погоды и ухудшение видимости на дорогах

22 июля 2023, 11:38
Фото: 1MI

МЧС Башкирии предупреждает о грозах и плохой видимости на дорогах до 500 метров

Также о порывистом ветре предупредили в чрезвычайном ведомстве 22 июля.

Выходные в Башкирии не обещают безоблачной погоды и даже наоборот. Жителей и в особенности автолюбителей предупреждают о том, что видимость на дорогах до 500 метров может снизить туман и в это время на дороге необходимо быть предельно осторожным.

Ночью республику накроют кратковременные дожди и грозы, именно после них на дорогах и вероятен туман. Температура ночью будет прохладной, от 11 до 16 градусов, а днем вновь поднимется и будет колебаться в пределах от 21 до 26 градусов.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Дороги#Автомобиль
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