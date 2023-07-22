По Башкирии ожидается существенное ухудшение погоды и ухудшение видимости на дорогах

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Выходные в Башкирии не обещают безоблачной погоды и даже наоборот. Жителей и в особенности автолюбителей предупреждают о том, что видимость на дорогах до 500 метров может снизить туман и в это время на дороге необходимо быть предельно осторожным.
Ночью республику накроют кратковременные дожди и грозы, именно после них на дорогах и вероятен туман. Температура ночью будет прохладной, от 11 до 16 градусов, а днем вновь поднимется и будет колебаться в пределах от 21 до 26 градусов.