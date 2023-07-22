На иллюминацию улицы в Уфе за 31 млн рублей скинутся Россия, Башкирия и Уфа

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Объектом закупки размещенной мэрией Уфы является выполнение работ по устройству иллюминации улицы Ленина, а именно участка напротив медицинского университета, где расположены арт-объекты, это часть улицы от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина. На протяжении аллеи подрядчик из новых материалов должен будет установить 51 световую арку. Осветят улицу в центре 15 тысяч пиксельных светильников.
Исходя из сроков, когда работы должны завершиться, а это 10 ноября нынешнего года, можно предположить, что иллюминация будет новогодней, но нельзя исключать, что она останется на улице и на следующий теплый сезон.
Начальная цена аукциона чуть менее 31 миллиона рублей и оплачивать будущую иллюминацию в столице Башкирии будут из бюджетов трех уровней и самую большую часть оплатит федеральный бюджет, городской и региональный бюджет не оплатит и одного миллиона из 31. Однако все может измениться после того как будут подведены итоги аукциона.
Напомним, в Башкирии в 2019 году закупка не иллюминации, но пиксельных светодиодных елок для 9 городов Башкирии обернулась уголовным делом. По версии следствия в 2019 году тогда еще директор ГКУ «Хозуправление» заключил госконтракт на услуги по изготовлению тех самых елок и украшений с ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком на сумму около 115 млн рублей. Конкурентных процедур перед заключением контракта он однако не провел.