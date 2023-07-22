mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

На иллюминацию улицы в Уфе за 31 млн рублей скинутся Россия, Башкирия и Уфа

22 июля 2023, 10:53
Фото: 1MI

Власти ищут подрядчика на оборудование светом улицы Ленина в Уфе за 31 млн рублей

Сани готовят зимой, а освещение к Новому году летом, тендер размещен на сайте госзакупок

Объектом закупки размещенной мэрией Уфы является выполнение работ по устройству иллюминации улицы Ленина, а именно участка напротив медицинского университета, где расположены арт-объекты, это часть улицы от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина. На протяжении аллеи подрядчик из новых материалов должен будет установить 51 световую арку. Осветят улицу в центре 15 тысяч пиксельных светильников.

Исходя из сроков, когда работы должны завершиться, а это 10 ноября нынешнего года, можно предположить, что иллюминация будет новогодней, но нельзя исключать, что она останется на улице и на следующий теплый сезон.

Начальная цена аукциона чуть менее 31 миллиона рублей и оплачивать будущую иллюминацию в столице Башкирии будут из бюджетов трех уровней и самую большую часть оплатит федеральный бюджет, городской и региональный бюджет не оплатит и одного миллиона из 31. Однако все может измениться после того как будут подведены итоги аукциона.

Напомним, в Башкирии в 2019 году закупка не иллюминации, но пиксельных светодиодных елок для 9 городов Башкирии обернулась уголовным делом. По версии следствия в 2019 году тогда еще директор ГКУ «Хозуправление» заключил госконтракт на услуги по изготовлению тех самых елок и украшений с ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком на сумму около 115 млн рублей. Конкурентных процедур перед заключением контракта он однако не провел.

Уфу украсила иллюминация, которая потерялась на складах еще в 2019 году
Узнать подробнее
Читайте также:
На новогоднюю иллюминацию в Уфе потратят более 30 млн рублей
#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Госзакупки
Подпишитесь
Песок, водоросли и острова суши: что происходит с главной рекой Башкирии Белой
Вчера, 08:30
Сладкие комплименты и дегустация: рассказываем о неочевидном с рынка на окраине Уфы
20 июля, 11:25
Стало известно, почему в больницах Башкирии запрещают навещать пациентов
Вчера, 11:45
Они погибнут: Снятие проклятия с семьи обошлось жительнице Башкирии в 1,3 млн рублей
Вчера, 09:23
«Потребовали»: житель Уфы возмутился поведением сотрудников больницы
Вчера, 08:32
«Приносим извинения»: что произошло на озёрах в Соль-Илецке
20 июля, 12:47