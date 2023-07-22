На иллюминацию улицы в Уфе за 31 млн рублей скинутся Россия, Башкирия и Уфа

Напомним, в Башкирии в 2019 году закупка не иллюминации, но пиксельных светодиодных елок для 9 городов Башкирии обернулась уголовным делом. По версии следствия в 2019 году тогда еще директор ГКУ «Хозуправление» заключил госконтракт на услуги по изготовлению тех самых елок и украшений с ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком на сумму около 115 млн рублей. Конкурентных процедур перед заключением контракта он однако не провел.