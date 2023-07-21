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Житель Башкирии заплатит 300 тысяч рублей за свои комментарии в соцсети

21 июля 2023, 13:18
Фото: 1MI

43-летний житель Башкирии получил штраф 300 тысяч рублей за призыв убивать чиновников

О приговоре мужчине сообщили пресс-службе УФСБ по Башкирии 21 июля.

43-летний житель башкирского Мелеуза приговорен Центральным окружным военным судом к штрафу в 300 тысяч рублей. Приговор по уголовной статье «публичные призывы к террористической деятельности» уже вступил в законную силу, а вынесли его еще 4 июля.

Как сообщила пресс-служба ФСБ Башкирии мужчина с 2021 по 2022 год оставлял под записями в разных сообществах призывы расправиться с некоторыми государственными деятелями и призывал посягнуть на их жизнь.

Житель Башкирии призывал убивать участников СВО и поддерживающих спецоперацию
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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Суд#18+#Новости Башкирии#Приговор#Штрафы
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