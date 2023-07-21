Житель Башкирии заплатит 300 тысяч рублей за свои комментарии в соцсети

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
43-летний житель башкирского Мелеуза приговорен Центральным окружным военным судом к штрафу в 300 тысяч рублей. Приговор по уголовной статье «публичные призывы к террористической деятельности» уже вступил в законную силу, а вынесли его еще 4 июля.
Как сообщила пресс-служба ФСБ Башкирии мужчина с 2021 по 2022 год оставлял под записями в разных сообществах призывы расправиться с некоторыми государственными деятелями и призывал посягнуть на их жизнь.