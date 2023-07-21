Валерий Лимаренко: остров Кунашир станет комфортнее для отдыха

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
22 уютных деревянных домика, СПА-зона с термальными бассейнами и ресторан возведены на острове Кунашир. Уже в сентябре новый туристический объект встретит своих первых гостей и будет работать круглый год.
Строительство этого объекта стало возможным благодаря реализации в Сахалинской области национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного президентом Владимиром Путиным. При поддержке правительства области на территориях островного региона появилось уже несколько новых объектов туриндустрии.
«Сегодня это позволяет нам создать более комфортные условия для отдыха сахалинцев и курильчан, а также гостей региона, создает новые рабочие места. Предусмотрено строительство новых гостиниц, смотровых площадок, экотроп и других объектов туристической инфраструктуры как на Сахалине, так и на Курильских островах», — отметил глава региона.
В новом комплексе на Кунашире возведены 22 деревянных домика, каждый из которых оснащен всем необходимым для комфортного отдыха — система «Умный дом», ванная комната с душем, теплые полы, осушитель воздуха, беспроводной доступ к высокоскоростному интернету. Из панорамных окон каждого домика открывается красивый вид на хвойный лес. На территории установлены качели, гамаки и беседки. В СПА-зоне оборудованы бани трех видов, пространство для отдыха, фито-бар, массажные кабинеты, а также три термальных бассейна под открытым небом.
— Цель нашего проекта — познакомить как можно больше людей с Курильскими островами. Как правило, многие слышат о них только на уроках географии. Но я уверен, что каждый, кто хоть раз побывает на Курилах, влюбится в них, как и вся наша команда. А мы позаботимся, чтобы вам было комфортно и уютно, — прокомментировал автор проекта Олег Кадочников.
Автор проекта отметил также, в ходе строительства применялись натуральные материалы. В СПА-зоне используется вода из термальных источников, которыми богат Кунашир. Здесь можно эффективно восстановить силы и здоровье в близком общении с природой.
Отметим, сейчас в Сахалинской области реализуются девять подобных проектов, которые помогут решить проблему нехватки мест размещения. При этом возводятся некапитальные строения, за счет чего снижается стоимость строительства. В 2022 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на поддержку строительства таких комплексов в островном регионе было выделено 59,2 миллиона рублей.
— Бизнес активно включился в эту работу. Предприниматели видят высокий туристический потенциал Сахалина и Курил. Поэтому они вкладывают в создание некапитальных гостиничных комплексов и собственные средства. В итоге растет налогооблагаемая база, создаются новые рабочие места для сахалинцев и курильчан. Уверена, пользоваться новыми средствами размещения будут не только приезжие, но и жители области, которые хотят поближе узнать родной регион, — сказала первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.