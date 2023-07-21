В Уфе ненадолго перекроют улицу Набережную

В Уфе в очередной раз перекроют улицу Набережную. На этот раз ненадолго и ранним утром, однако горожанам и гостям столицы все же стоит знать, что в среду 26 июня с 5 до 8 часов утра улица Набережная будет перекрыта от улицы Сочинской до улицы Генерал-губернатора Перовского.