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В Уфе ненадолго перекроют улицу Набережную

21 июля 2023, 12:25
Фото: 1MI

26 июля в Уфе из-за «Забега умных городов» перекроют улицу Набережную

О трехчасовом перекрытии улицы сообщили в пресс-службе мэрии Уфы 21 июля.

В Уфе в очередной раз перекроют улицу Набережную. На этот раз ненадолго и ранним утром, однако горожанам и гостям столицы все же стоит знать, что в среду 26 июня с 5 до 8 часов утра улица Набережная будет перекрыта от улицы Сочинской до улицы Генерал-губернатора Перовского.

Напомним на следующей неделе четыре дня на разные промежутки времени будут перекрывать Затонское шоссе. В какие дни и на какое время можно узнать здесь.

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#Город#Новости Уфы#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Ирина Деревянчук
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