В Уфе ненадолго перекроют улицу Набережную

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В Уфе в очередной раз перекроют улицу Набережную. На этот раз ненадолго и ранним утром, однако горожанам и гостям столицы все же стоит знать, что в среду 26 июня с 5 до 8 часов утра улица Набережная будет перекрыта от улицы Сочинской до улицы Генерал-губернатора Перовского.
Напомним на следующей неделе четыре дня на разные промежутки времени будут перекрывать Затонское шоссе. В какие дни и на какое время можно узнать здесь.