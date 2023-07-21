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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

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В Уфе карета скорой помощи столкнулась на дороге с пожарным экипажем

21 июля 2023, 14:05
Фото: телеграм-канал телеканала UTV

В Уфе на проспекте Октября столкнулись «скорая» и пожарный автомобиль

О происшествии близ остановки «Фирма Мир» сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев.

Телеграм-канал телеканала UTV публикует кадры от очевидцев на которых запечатлено столкновение двух автомобилей экстренных служб, скорой помощи и пожарной машины. На фото можно опознать здание уфимского полиграфического комбината.

Mkset обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Уфы за подтверждением и за комментариями по ситуации и в ведомстве сообщили, что в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по сообщений по факту ДТП с участием пожарной автомашины и скорой медицинской помощи не поступало.

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#Город#ДТП#Дороги#Новости Уфы#Пробки#Транспорт#Автомобиль#Ирина Деревянчук
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