В Уфе карета скорой помощи столкнулась на дороге с пожарным экипажем

Mkset обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Уфы за подтверждением и за комментариями по ситуации и в ведомстве сообщили, что в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по сообщений по факту ДТП с участием пожарной автомашины и скорой медицинской помощи не поступало.