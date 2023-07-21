В Уфе карета скорой помощи столкнулась на дороге с пожарным экипажем

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Телеграм-канал телеканала UTV публикует кадры от очевидцев на которых запечатлено столкновение двух автомобилей экстренных служб, скорой помощи и пожарной машины. На фото можно опознать здание уфимского полиграфического комбината.
Mkset обратился в пресс-службу Госавтоинспекции Уфы за подтверждением и за комментариями по ситуации и в ведомстве сообщили, что в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по сообщений по факту ДТП с участием пожарной автомашины и скорой медицинской помощи не поступало.